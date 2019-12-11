21 gram hintkeneviri tasarrufu: 2 kişi tutuklandı

. 10.12.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da, T.P.K.(E-25)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, 21 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kağıt parçası ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.O.A. (E-22 tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 10.12.2019 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da, A.S.D.(E-25)’nin kalmakta olduğu yurt odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.