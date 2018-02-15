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21. KTEV Kompozisyon Yarışması sonuçlandı

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21. KTEV Kompozisyon Yarışması sonuçlandı
ÖDÜL TÖRENİ 12 MART PAZARTESİ AKM’DE

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın, Kıbrıs Türk Öğretmenler Koop Ltd.’in katkılarıyla ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediği “21. KTEV Kompozisyon Yarışması” sonuçlandı.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 12 Mart Pazartesi günü saat 10.30’da Lefkoşa AKM’de düzenlenecek törenle verilecek. KTEV’den yapılan açıklamaya göre 18 Aralık’ta tüm ilkokullar arası 5. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen kompozisyon yarışmasında, öğrenciler belirlenen üç konudan bir tanesini seçerek kompozisyonlarını yazdı. Jüri üyeleri Candaş Yolga, Esra Peker, Seçil Toprak ve Heves Sönmez Piro tarafından değerlendirmeye alınan 400 kompozisyon arasından dereceye girmeye hak kazanan öğrenciler belirlendi.


Dereceye girenler şöyle;
1. Hiranur Açık- Şht. Yalçın İlkokulu,

2. Derin Başkütük- Girne Amerikan İlkokulu,

2.Beran Emir Yıldırım-Çamlıbel Aysun İlkokulu          ,

3. Şerife Şençağ- Kurtuluş İlkokulu”


MANSİYONLAR
“Ekaterina Anufrieva- Şht.İlker Karter İlkokulu, Huri Şimşek- Vadili İlkokulu, Hazal Şöföroğlu- Şht. Tuncer İlkokulu, Mehmetali Dolu- Lefke İstiklal İlkokulu, Lal Paşalar- Yakın Doğu İlkokulu, Cüneyt Doğu -Vadili İlkokulu, Rüya Özgül Buruk- Polatpaşa İlkokulu”
 

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