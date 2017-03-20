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21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

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21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
Anadolu Efes Spor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, Down Sendromu Derneği'nden iki genci, Litvanya'daki Zalgiris Kaunas deplasmanına takım uçağıyla götürdü.

Anadolu Efes Spor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, Down Sendromu Derneği'nden iki genci, Litvanya'daki Zalgiris Kaunas deplasmanına götürdü.

Atatürk Havalimanı'ndan, takım uçağıyla Litvanya’ya hareket eden Down sendromlu Robert Cem Osborn ile Şule İnan adındaki gençler, Zalgiris Kaunas deplasmanında Special Olympics bünyesindeki altı sporcu ile karşılaşmanın devre arasında seyircileri selamlayacak. Anadolu Efes Spor Kulübü, gerçekleştireceği bu çalışmayla birlikte iki ülke toplumu için değerli bir farkındalık yaratacak.

Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne Anadolu Efes teknik kadrosu ve oyuncularıyla gelen Down Sendromlu gençler, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

Kulübün Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, yaptığı açıklamada, Dünya Down Sendromu Günü'nde Zalgiris ile güzel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, genç arkadaşlarla maça gideceklerini söyledi.

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