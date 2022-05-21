21 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde

LEFKOŞA BÖLGESİ
SEZER ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 70 88
|79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
ŞERİFE ADEMOĞLULARI ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 17 67
|Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa
ÇELER ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 75 05
|Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
GİRNE BÖLGESİ
GÜVEN ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 24 09
|Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 57 13
|Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BARIŞER ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 40
|Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
KARAKOL ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 65 19
|Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 23 16
|Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 376 70 06
|Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
TURAN CEYDA ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 236 83 80
|Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele
KARPAZ BÖLGESİ
GÜRSEL ECZANESİ
|21.05.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 374 51 70
|Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
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