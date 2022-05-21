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21 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde

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21 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde
21 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde

LEFKOŞA BÖLGESİ

SEZER ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 70 88
 79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

 

ŞERİFE ADEMOĞLULARI ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 17 67
 Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa

 

ÇELER ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 75 05
 Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

 

GİRNE BÖLGESİ

GÜVEN ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 24 09
 Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

 

TÖRENSEL ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 57 13
 Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

 

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BARIŞER ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 40
 Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1

 

KARAKOL ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 65 19
 Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 23 16
 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

TURAN CEYDA ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 236 83 80
 Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

GÜRSEL ECZANESİ

 21.05.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 374 51 70
 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
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