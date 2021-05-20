21 Mayıs Dünya Süt Günü… Bakan Çavuşoğlu Mesaj Yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC’deki süt üretiminde, bir yıldır süren pandemi nedeniyle birtakım sorunlar yaşandığını, okulların kapalı olması, turizmin yapılamaması gibi pazarlamada ortaya çıkan sıkıntılardan dolayı, süt tüketiminin azaldığını, hayvan üreticilerinin elinde fazla süt kaldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, 21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle yayımladığı ve tüm süt üreticilerinin gününü kutladığı mesajında üreticilerde kalan fazla sütün dökülmemesi için ellerini taşın altına koyduklarını, üreticilerle bazı imalatçıların büyük fedakârlıkları sayesinde, onların zararına verdiği hellimi satın alarak, başta Sosyal Hizmetler olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşa dağıtım yapmaya başladıklarını ifade etti.

İnsan sağlığı bakımından büyük öneme sahip süt ve süt ürünlerinin, hayvansal protein ihtiyacının kayda değer bir kısmını karşıladığını belirten Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Süt, bu nedenle hepimiz için çok değerli bir gıda maddesidir. Süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarlarda tüketimi, özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için önemlidir.

Süt, üretim sektörü olarak da ülke ekonomisinde hayvancılık ve imalat sanayi açısından kayda değer bir yere sahiptir.

Bakanlığımıza bağlı olan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, 1977 yılından beridir sektörün gelişimine, sütün gıda güvenliği şartlarına bağlı olarak üretilip, denetlenmesine ve sofraya ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerde görev almaktadır. SÜTEK, gerek sütün çiftliklerden toplanarak gerekli analizlerin yapılmasında ve imalat sanayiye ulaşmasında, gerekse sektörün paydaşları olan üreticilerin, imalatçılarla ve devletle olan ilişkilerinin sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir. Kurumumuz pandemi döneminde de üreticimizi yalnız bırakmamış, onlara destek olmaya devam etmiştir.

Süt ve süt ürünlerinin halkımızın sağlığı kadar ekonomideki önemini gözünde tutarak hareket ediyor, pandemi şartlarında süt politikamızı bu kıstaslara göre belirliyoruz”.