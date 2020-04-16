  • BIST 96.249
  • Altın 383,401
  • Dolar 6,9306
  • Euro 7,5110
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

21 milyon Amerikalı işini kaybetti

» »
21 milyon Amerikalı işini kaybetti
21 milyon Amerikalı işini kaybetti

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 21 milyon fazla Amerikalı son dört haftada işini kaybetti.

Bu, Amerikan tarihinde kayda geçen en yüksek işsiz rakamı oldu.

Bir önceki hafta ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6.6 milyon olmuştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ABD ekonomisi durma noktasına geldi, çok sayıda şirket çalışanlarının işine son vermek zorunda kaldı.

ABD’de işsizlik oranının bu ay %20’ye çıkacağı öngörülüyor.

ABD’de yaklaşık 640.000 teyitli koronavirüs vakası var. Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre ölenlerin sayısı da 30.985

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • New York Valisi, ABD Başkanı'na isyan bayrağı açtı: Sırf Trump emretti diye karantinayı kaldırmam14 Nisan 2020 Salı 17:02
  • ABD'deki Kasırgalarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 30'u Geçti14 Nisan 2020 Salı 10:39
  • Wisconsin’deki ön seçimleri Joe Biden kazandı14 Nisan 2020 Salı 09:13
  • ABD'de Başkanlık Yarışından Çekilen Bernie Sanders, Joe Biden'ı Destekleyecek14 Nisan 2020 Salı 09:09
  • Orta Doğu'dan Dönen Abd Uçak Gemisi Koronavirüs Nedeniyle Atlas Okyanusu'nda Bekletilecek14 Nisan 2020 Salı 09:01
  • Trump Kendini Akladı Basını Suçladı14 Nisan 2020 Salı 08:58
  • Amazon ABD’de 75 bin kişiyi daha işe alacak13 Nisan 2020 Pazartesi 19:16
  • ABD'de Kasırga 6 Can Aldı13 Nisan 2020 Pazartesi 11:34
  • Trump'tan Putin Ve Bin Selman'a "Petrol Anlaşması" Konusunda Teşekkür13 Nisan 2020 Pazartesi 09:20
  • Obama'nın 6 yıl önceki salgın uyarısı viral oldu12 Nisan 2020 Pazar 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti