21 milyon Amerikalı işini kaybetti

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 21 milyon fazla Amerikalı son dört haftada işini kaybetti.

Bu, Amerikan tarihinde kayda geçen en yüksek işsiz rakamı oldu.

Bir önceki hafta ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6.6 milyon olmuştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ABD ekonomisi durma noktasına geldi, çok sayıda şirket çalışanlarının işine son vermek zorunda kaldı.

ABD’de işsizlik oranının bu ay %20’ye çıkacağı öngörülüyor.

ABD’de yaklaşık 640.000 teyitli koronavirüs vakası var. Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre ölenlerin sayısı da 30.985