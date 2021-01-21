21 Ocak:Türkiye Koronavirüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın 21 Ocak'a ilişkin açıkladığı verilere göre, son 24 saatte Covid 19 nedeniyle 153 kişi hayatını kaybetti.
Toplam ölümler 24 bin 640'a ulaştı.
Koronavirüs oldukları test ile belirlenebilen vaka sayısı 6 bin 289 arttı.
Sağlık Bakanlığı'nın 21 Ocak'a ilişkin açıkladığı verilere göre, son 24 saatte Covid 19 nedeniyle 153 kişi hayatını kaybetti.
Toplam ölümler 24 bin 640'a ulaştı.
Koronavirüs oldukları test ile belirlenebilen vaka sayısı 6 bin 289 arttı.
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