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21 Rus'un Kıbrıs Vatandaşlığının İptaline Karar Verildi

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21 Rus'un Kıbrıs Vatandaşlığının İptaline Karar Verildi
21 Rus'un Kıbrıs Vatandaşlığının İptaline Karar Verildi

Rum Bakanlar Kurulu’nun son gerçekleştirdiği toplantıda, Avrupa Komisyonu’nun yaptırım listesinde 4 Rus’un yer almasının ardından toplam 21 Rus’un Kıbrıs vatandaşlığının iptal edilmesine karar verdiği belirtildi. 


Fileleftheros gazetesi     Avrupa Komisyonu’nun yaptırım listesinde yer alan Aleksander Ponomarenko, Aleksey Kuzbitsev, Vadim Moskoviç ve Mihail Gutseriev isimli 4 Rus’un yanı sıra eşlerinin ve çocuklarının da sahip oldukları-toplamda 21 kişinin- Kıbrıs vatandaşlığının, Rum Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmesine karar verildiğini yazdı.


İlgili kararın geçtiğimiz Perşembe günü alındığını yazan gazete böylelikle bu kişilerin vatandaşlığının geri alınması sürecinin başladığını belirtti.

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