21 Şubat 2017 Salı Burç Yorumları

21 Şubat 2017 günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Bugün karşılaştığınız olaylar size geçmişte derin iz bırakmış olayları hatırlatabilir. İstekleriniz artıyor ve radikal değişiklikler yapmak için kuvvetli arzular duyuyorsunuz. Ancak kendinizi fazla zorlamayın ve güçlü kişileri karşınıza almayın. Daha doğrusu güç mücadelesi yapmaktan kaçınmanız gereken bir dönemdesiniz. Arkadaşlarınız ve özellikle bilgisine güvendiğiniz kişiler ile ilgili düşüncelerinizin derinleştiği bir dönemdesiniz ve isteklerinizi arkadaşlarınızın aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce bildiğinizi düşündüğünüz konular ile ilgili noksan bilgiye sahip olduğunuzun farkına varacak ve ilginç araştırmalar yapacaksınız. Bugün kendinizi daha özgür hissedeceksiniz.

Günlük Burç Boğa Burcu

Sabah rüyası görebilir ve heyecan ile uyanabilirsiniz. Yüksek idealleriniz olabilir ve bu arada eskiden inandığınız veya önemsediğiniz şeylerin değiştiğini hissedebilirsiniz. Ancak isteklerinizi gerçekleştireceğinize olan inancınız yükselecek. Bugün karşılaştığınız olaylar sizi heyecanlandırabilir. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak ve sanatçılar ile tanışmak duygularınızı harekete geçirecek. Bugün geleceğe yönelik hayaller kurabilirsiniz ancak hayallerinizi ve projelerinizi şimdilik anlatmasanız iyi olacak. Farklı ortamlar ve özellikle hayal gücünüzü harekete geçiren konular ve kişiler keyfinizi yerine getirecek ve karmaşık düşüncelerden uzaklaşacaksınız.

Günlük Burç İkizler Burcu

Güne endişeli başlayabilirsiniz ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu arada olumsuz sezgiler içinde olabilirsiniz. Ancak sezgiler yerine aklınız ile hareket ederseniz, daha başarılı olacaksınız. Yanılgılar ve yanıltıcı durumlar ile fazla ilgilenmeyin ve inancınızı sarsan kişiler ve konulardan uzaklaşın. Daha önce ihmal edilmiş konular gündeme gelebilir ve bu kez yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Veya yarım kalmış işlerinizi bitirmek için harekete geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınız ile iletişiminiz güçleniyor ve eski sorunlarınızı çözümlemek için arkadaşlarınızın ve yakınlarınızın desteğini alabilirsiniz.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Sabırsız ve tahammülsüz olabilirsiniz fakat bugün dikkatli davranacaksınız. Özellikle sabah rüyalarınız sizin için çok etkileyici olacak. Gördüğünüz rüyaların etkisi ile uyanabilir ve duygularınızın yükseldiğini hissedebilirsiniz. Gizli idealleriniz olabilir ve bunları kendinize saklamayı başarabilirsiniz. Sezgilerinizin yükseldiği bir gün... İçinizden yükselen sesi önemseyin ve zaten dikkatinizi çekecek. Bugün sezgileri kuvvetli kişiler ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca hayal gücü gerektiren konular ile ilgili çalışma yapan kişiler ve sanatçılar ile karşılaşabilirsiniz ve siz de sanatsal faaliyetlere ilgi duyabilirsiniz. Hırslarınızı denetlemeyi başarabilirsiniz.

Günlük Burç Aslan Burcu

Önemsediğiniz konular ile ilgili duygularınız değişiyor ve artık daha farklı düşünüyorsunuz. Bu arada üzerinizde baskı duygusu uyandıran her ne var ise, tüm bunların sizi özgürleştirdiğinin farkına varacaksınız. Geleneklerin ve önemsediğiniz kişilerin davranışlarını eleştirebilirsiniz ve isyankar bir tavır içinde olabilirsiniz. Fakat isteklerinizi gerçekleştirmek için düşüncelerinizi ve davranışlarınızı değiştirmeyi başaracaksınız. Bugün yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Veya yaratıcı kişiler ile karşılaşabilir ve heyecan duyabilirsiniz. Tabii aynı zamanda huzursuzluk hissetmeniz de mümkün. Fakat hareket halinde olmak ve çalışmak sizi rahatlatacak.

Günlük Burç Başak Burcu

Meydana gelen olayların inancınızı test ettiğini düşünebilirsiniz ve eski ideallerinizin değiştiğini hissedebilirsiniz. Sabah rüyalarınız çok etkileyici olabilir ve duygular sizi yönetebilir. Beslenme alışkanlığınızı ve sisteminizi değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bu arada gizli istekleriniz ve geleceğe yönelik farklı niyetlerinizi olabilir. İsteklerinizi gerçekleştirmek için acele etmeyeceksiniz ve şimdilik gelişmeleri izleyeceksiniz. Kendinize olan güveninizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve başkalarına imkansız gibi görünen, size olabilirmiş gibi gelecek. Üstelik saygın çevreler sizi destekleyecek. Endişeleriniz olsa bile iyimser bir tavır içinde olacaksınız.

Günlük Burç Terazi Burcu

Kendinizi özgür hissetmenin hafifliğini hissedebilirsiniz. Ancak yenilenmek ve değişim sizi zorluyor... Geçmişte yaşadığınız ve unuttuğunuz bazı olayları hatırlayabilirsiniz. Ölüm ve ölüm ötesi ile ilgili konular dikkatinizi çekebilir. Aslında yaşantınızda değişiklik yapmak istediğiniz bir dönemdesiniz ve yakınlarınızın yaşadığı olaylardan etkilenebilirsiniz. Böylece hayata ve olaylara bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Sert ve zor olaylar karşısında daha yapıcı bir tavır içinde bulunmak için gayret gösterin. İlginç kişilerden etkilenmiş olabilirsiniz ve hayata farklı bakabilirsiniz... Ancak aceleci davranmayın ve güç gösterilerinde bulunmaktan kaçının.

Günlük Burç Akrep Burcu

Sabah rüyaları görmüş olarak uyanabilirsiniz ve bir süre gördüklerinizin etkisi ile yatabilirsiniz. Rüyalarınızı önemseyin... Bugün ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştireceğinize olan inancınız yükselecek. Bu arada geçmişte yaşadığınız olaylar, çocukluk günleriniz ve en derin duygularınız uyanabilir... Hayallerin dağıtıcı etkisinden uzaklaşın ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayın. Bugün sanatsal faaliyetler ve sanatçılar ile birlikte olmak sizi heyecanlandıracak. Günün ilerleyen saatlerinde kendinizi şanslı hissedeceğiniz olaylar ile karşılaşabilirsiniz.

Günlük Burç Yay Burcu

Karmaşık duygularınız ve değişik hayalleriniz olabilir. Ancak bütün bunlar dikkatinizi dağıtabilir. Endişelerden uzaklaşın ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayın. Özellikle hemen yapılması gereken işleriniz olabilir ve siz bunlardan kaçıyor olabilirsiniz. Ancak bugün ilginç çözümleriniz olabilir ve endişelerden uzaklaşıp ne yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. En azından ideallerinizin değiştiğini ve olaylara daha evrensel bir açıdan bakmaya başladığınızı anlayabilirsiniz. Bugün dağınık olabilirsiniz fakat günün ilerleyen saatlerinde duygularınız değişecek ve daha özgür ve çözümleyici bir tavır içine gireceksiniz.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Güne keyifli başlayacaksınız ve sabah rüyalarının etkisi ile duygularınız yükselecek. Rüyalarınızı hatırlayabilirsiniz, dikkatli inceleyin. Hatırlamıyorsanız üstünde fazla durmayın ve yükselen duygularınız ile ideallerinizi gözden geçirin. Bugün inancınızın yükseldiğini hissedeceksiniz ve içinizden yükselen sesi önemseyeceksiniz. Daha doğrusu sezgilerinize güvenin ve bazı karışıklıklar olsa bile bunlarla başa çıkabileceğinize inanın. Bu arada güç mücadelesi yapmak yerine yapıcı ve olumlu duygularınızı yükseltmek için gayret gösterin. Bugün hayata ve olaylara bakış açınızı değiştirecek kişiler ile karşılaşabilirsiniz.

Günlük Burç Kova Burcu

Bugün alacağınız haberler sizi heyecanlandıracak ve yeni projeler yapacaksınız. Akrabalarınız, kuzenler, kardeşler ve çocuklar ile ilgilenecek onların sorunlarına ilginç çözümler bulacaksınız. Özellikle burcun ilk on günlük devresinde doğmuş olanlar hareketli bir gün geçirecekler. Çeşitli programlar yapabilir, planlarınız ve projeleriniz ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. İdealleriniz değişiyor. Geleceğe yönelik yeni hayaller kurabilirsiniz ve gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösterebilirsiniz. Kafanız karışık olsa bile kararlı ve yapıcı davranacağınız bir dönemdesiniz.

Günlük Burç Balık Burcu

Geleceğe yönelik bazı endişeleriniz olsa bile sorunların üzerine gitmeyeceksiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için olumlu bir tavır içinde bulunacaksınız. Bugün hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli zaman... Olaylar hayal gücünüzü uyandırabilir. Zaten sabah saatlerinde gördüğünüz rüyaların etkisi ile uyanmış olabilirsiniz. İnandığınız konu ve kişiler, idealleriniz ve hayalleriniz güçlenebilir. Fakat duygu ve hislerinizi kendinize saklayacaksınız ve dikkatinizi kendinize odaklayacaksınız. Yarım kalmış veya ihmal edilmiş işlerinizi tamamlamak için harekete geçebilirsiniz. Daha önce arayıp bulamadıklarınız, bugün karşınıza çıkabilir.