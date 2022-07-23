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21 Tuzlalı şehit törenle anıldı

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Milli mücadele yıllarında şehit edilen 21 Tuzlalı da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
21 Tuzlalı şehit törenle anıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre törene katılarak bir konuşma yaptı.

Töre, buradaki konuşmasında kendilerine şehitler tarafından bırakılan kutsal emaneti kendilerinden sonraki nesillere sapasağlam bırakmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Kimsenin Kıbrıs Türkü’nü aldatmaya, garantileri sulandırmaya kalkmamasını isteyen Başkan Töre, Birleşik Kıbrıs tecrübesini Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ortak girerek yaşadıklarını anlattı.

Rumların Enosis hedefi ve Akritas planları nedeniyle bugünlere gelindiğini anımsatan Töre, saldırılara uğrayıp acılar çekildiğini, katliamlar yaşandığına değindi.

Tuzla gibi küçük bir köyde 21 şehidin yer aldığını ifade eden Töre, vatanın her bir toprağında şehitlerle verilen mücadeleler sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu söyledi.

Töre “Egemenliğimizden, garantörlükten, Anavatanımızdan ve göklerdeki bayrağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek şehitlerin ruhlarının incitilemeyeceğini söyledi.

20 Temmuz ruhunu her daim yaşatılması gerektiğini vurgulayan Başkan Töre, şehitleri saygı ve rahmetle anarken: “İnşallah böyle bir şey olmaz ama, bir gün tekrar can vermek kan vermek gerekirse hepimiz birer mukavemetçi, mücahit ve Mehmetçik olarak göreve hazırız” dedi.

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