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“21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” Çeşitli Etkinliklerle Devam Ediyor

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“21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” Çeşitli Etkinliklerle Devam Ediyor
“21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” Çeşitli Etkinliklerle Devam Ediyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından bu yıl 21’incisi organize edilen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.

 

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımlarıyla Cuma günü Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen festivale katılan KKTC, Türkiye, Finlandiya, Kırgızistan, Litvanya, Makedonya, Polonya, Rusya ile Londra Türk Dili ve Kültürü okullarından ekipler dün Girne’deydi.

 

Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayarak Atatürk Anıtı önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştiren ekipler, kortej sırasında Girne sokaklarında gösterilerinden kısa kesitler sunarak renkli görüntüler oluşturdular. 23 Nisan ekiplerinin renkli kortejini ve gösterilerini vatandaşlar büyük ilgiyle izledi. Ekipler daha sonra Girne Atatürk Anıtı önünde gösterilerini sergiledi.

 

Festival kapsamın bugün saat 16:00’da Çatalköy’de tüm grupların ve bölge çocuklarının katılacağı “Uçurtma Şenliği” düzenlenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise Salı günü ilçelerde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Festivalinin Gala Gecesi de 23 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de Girne Amfitiyatro’da yer alacak.


 

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