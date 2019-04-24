“21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” Düzenlenen Gala Gecesiyle Tamamlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen, “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşen Gala gecesiyle tamamlandı.

Geceye Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Bakanlık Müsteşarı Mehmet Burhan, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ’ın yanı sıra, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl, 18-24 Nisan tarihleri arasında yapılan Çocuk Festivaline, ülkemiz öğrenci grupları ile birlikte, Türkiye, Finlandiya, Kırgızistan, Litvanya, Makedonya, Polonya, Rusya ve Londra Türk Dili ve Kültürü okulllarından ekipler katılarak hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle bayram coşkusunu birlikte yaşadı ve festivalin keyfini çıkardı.

Düzenlenen Gala gecesinde ise festivale katılan ekipler hazırladıkları gösterileri sergileyerek birbirinden renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği gecenin sonunda, tüm çocukların katıldığı final gösterisi sunularak “Bütün Çocuklar Kardeştir” mesajı verildi, Dünya barışına dikkat çekildi.