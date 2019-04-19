21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin açılışı yapıldı

Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit açılış konuşması yaptı.

Daha sonra Uluçay ile Özyiğit çocuklarla birlikte “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla sevgi balonlarını gökyüzüne bıraktı ve güvencin uçurdu.

Hava muhalefeti nedeniyle sadece 23 Nisan İlkokulu ekibinin gösterisi kısa süreli yapılırken diğer ekiplerin gösterileri yapılamadı.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tüm çocukların bayramlarını kutlayarak başladığı konuşmasında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu günü Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiğini söyledi.

Atatürk’ü iyi anlamak, ilke ve devrimlerini anlayıp anlatma görevleri olduğuna vurgu yapan Özyiğit, Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda çocuk festivalinde düzenlenecek etkinliklerle çocukların kültürlerin kaynaşmasının güzel ve anlamlı dostluklar edinmesinin önemine işaret etti.

Özyiğit, çocukların dostluklarının kalıcı olmasıyla daha aydınlık ve barış dolu bir dünya için omuz omuza mücadele edebileceklerini dile getirdi.

Günümüzde dünyanın farklı yerlerinde çocukların açlık, yoksulluk çektiklerini, bunun kahredici olduğunu dile getiren Özyiğit, hem ülke hem de tüm dünya çocukları için kalıcı barış istediklerini belirtti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, etkinlik dolayısıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden çocukların KKTC’yi ziyaret etmekte olduğunu, kültürel değer ve etkinliklerin paylaşılacağını söyleyerek, bunun KKTC için çok önemli olduğunu kaydetti. Uluçay, çocukların bayramını kutladı, iyi eğlenceler diledi.

Atatürk’ün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ı çocuk bayramı olarak çocuklara armağan ettiğine işaret eden Uluçay, gelecek nesillere daha iyi, huzur ve barış içinde bir dünya bırakmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Uluçay, son yıllarda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görülmeye başlandığını söyleyerek, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için elbirliğiyle çalışmak gerektiğini kaydetti.