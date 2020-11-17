21 Yaşındaki genç apartmandan düşerek hayatını kaybetti

Güzelyurt’ta sakin Alperen Avcı (E-21), henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayı apartmandan düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Güzelyurt’ta sakin Alperen Avcı (E-21), henüz tespit edilmeyen bir sebepten dolayı apartmandan düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 11.20 sıralarında, Güzelyurt Terminali bölgesinde bulunan Tamer Şeker Apartmanı’nın en üst katından düşerek ağır yaralanan Avcı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.