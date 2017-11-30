21 yaşındaki genç, Girne’deki evinde ölü bulundu

Girne’de yaşayan 21 yaşındaki Hayati Oral (E) dün akşam evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam 21.00 sıralarında ev arkadaşı tarafından yatak odasında ölü bulunan Oral’ın bedeninde herhangi darp ve cebir izine rastlanmadı.

Oral’ın naaşı, otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU’NDA ARAŞTIRILACAK

Polisin verdiği bilgiye göre, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılan Oral’dan doku örnekleri alındı ve incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.