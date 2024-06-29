21 yaşındaki kayıp şahıs aranıyor

Haspolat'ta sakin 21 yaşındaki Ahmed Mohamed Yousıf Abdelgadır'ın 25 Haziran 2024 tarihinden beridir kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.
Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs aranıyor.
Soruşturma devam ediyor.
Haspolat'ta sakin 21 yaşındaki Ahmed Mohamed Yousıf Abdelgadır'ın 25 Haziran 2024 tarihinden beridir kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.
Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs aranıyor.
Soruşturma devam ediyor.
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