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21. yüzyılın en iyi dizisi belli oldu

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Yapılan seyirci anketine göre, Bryan Cranston ve Aaron Paul'ün başrolleri paylaştığı Breaking Bad dizisi, son 20 yılın en iyi dizisi olarak belirlendi.
21. yüzyılın en iyi dizisi belli oldu

İngiltere merkezli internet yayın kuruluşu Lad Bible, son 20 yılın en iyi dizisini belirlemek üzere okuyucuları arasında bir anket düzenledi. Buna göre, Aaron Paul ve Bryan Cranston'ın başrolleri paylaştığı Breaking Bad, 21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi.

GAME OF THRONES'U GERİDE BIRAKTI

Breaking Bad, toplam 11 bin 429 oy alarak, oyların yüzde 50,8'lik kısmına sahip oldu. Dizi, milyonlarca hayranı bulunan Game of Thrones'u geride bırakarak birinci seçildi. Game of Thrones, oyların yüzde 49,2'sini aldı.

Oylamada Game of Thrones dizisi The Wire'ı geride bıraktı. The Office, Black Mirror, Peaky Blinders, Stranger Things ve Mad Men oylamada yer alırken, bazı dizi seyircileri ankette The Big Bang Theory'nin yer alamamasını yadırgadığını belirtti.

50 YAŞINDAKİ KİMYA ÖĞRETMENİ WALTER WHİTE'IN HİKÂYESİNİ KONU ALIYOR

Vince Gilligan tarafından yaratılan Breaking Bad, 50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White'ın geçimini sağlamak için yasa dışı yola girme hikayesini konu ediniyor. 

Maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için, uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman ile birlikte uyuşturucu hap üretme işine girer. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar.

GUINNESS DEVREYE GİRDİ

16 Emmy Ödülü, 8 Satellite Ödülü, 2 Altın Küre Ödülü, 2 Peabody Ödülü olmak üzere pek çok ödül kazanan dizinin başrol oyuncusu Bryan Cranston, Emmy Ödülleri'nde dört kez Drama Dalında En İyi Aktör ödülüne layık görüldü. 2013 yılında Breaking Bad tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

2019 yılında dizinin devamı niteliğinde El Camino adıyla filmi de yayınlandı.

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