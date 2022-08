Her fantastik romanın kalbinde bizi içinde bulunduğumuz dünyadan alıp götüren gerçek dışı ögeler vardır. Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bu ögeler, yarattıkları olağanüstü dünyalarla bizi alışık olduğumuz gerçeklikten yepyeni serüvenlere sürüklerler.

The Guardian, ilhamını mitolojiden, dini unsurlardan ve mistisizmden alan en iyi fantastik romanları bir araya getirdi. İşte bazıları Türkçeye çevrilen 21. yüzyılın en iyi fantastik romanları....

Son yıllarda fantastik edebiyat türünde ortaya çıkan eserler okurlara farklı dünyalar vadetmekle kalmayıp bu türle kendi kültürleri arasında bir köprü de kuruyor. İlhamını mitolojiden, mistisizmden ve dini unsurdan alan çoğu eser gerçekliğin sınırlarını zorluyor.

A Master of Djinn – P. Djèlí Clark (2021)

1912 Kahire’sinde geçen kitap inatçı bir dedektifin olağanüstü olaylara karışmasını konu alıyor.

The Water Dancer – Ta-Nehisi Coates (2020)

Kitap, köleliğin içine doğan ana karakter Hiram Walker’ın annesinden miras kalan “Water Dancing” adı verilen doğaüstü gücünü keşfetmesini konu alıyor.

Black Sun – Rebecca Roanhorse (2020)

Welcome to Your Authentic Indian Experience ile fantastik roman severlerin dikkatini çeken yazar, kıyamet sonrası bir manzara üzerine kurduğu Diné halkının destanlarını işliyor.

The House of Shattered Wings – Aliette de Bodard (2015)

Nebula, Locus ve British Science Fiction Association ödüllerini kazanan yazar, yeryüzüne düşen meleklerini ve Paris’in büyüyle kirletilen harabelerini gotik bir dilde ele alıyor.

Beşinci Mevsim (The Fifth Season) – N.K. Jemisin (2015)

Broken Earth üçlemesiyle pek çok ödül kazanan Jemisin, günümüz dünyasıyla bağlarını koruyan uzak gelecekteki kurgusal bir dünyayı ele alıyor.

A Stranger in Olondria – Sofia Samatar (2013)

Time dergisinin Tüm Zamanların En İyi 100 Fantastik Kitabı listesinde de yer alan roman, hayaletleri, kültür çatışmalarını ve yazı dilinin sözlü kültür üzerindeki etkilerini keşfediyor.

Elif (Alif the Unseen) – G. Willow Wilson (2012)

World Fantasy En İyi Roman ödülü kazanan eser, bilgisayar korsanlığını, mistisizmi, ve büyülü bir aşk hikayesini bir araya getiriyor.

Redwood and Wildfire – Andrea Hairston (2011)

Hairston, Redwood and Wildfire adlı romanında ırkçılık ve Afrika kültürünün derinliklerine yolculuk yapıyor.

Kim Korkar Ölümden (Who Fears Death) – Nnedi Okorafor (2010)

Yazarın çoğu romanında olduğu gibi bu eser de yazarın Nijeryalı bir göçmen olarak tecrübelerinden ve Afrika’daki ailesinden dinlediği hikâyelerden ilham alıyor.

The New Moon’s Arms – Nalo Hopkinson (2007)

Karayip asıllı Kanadalı Hopkinson, bilimkurgu hikayeleriyle bilinse de fantastik edebiyat türünden de eserleri okuyucularla buluşturuyor. Kitap menopoza girmiş olan bir karakterin kendi çocukluğuna ait anılarla tekrar yüzleşmesini konu alıyor.