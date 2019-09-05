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210 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı

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210 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı
210 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı

210 milyon Facebook kullanıcısının kimlik ve telefon numaraları çevirimiçi bir veritabanında ifşa edildi. 

Teknoloji sitesi TechCrunch’ın aktardığına göre bilgiler şifre koruması olmayan çevirimiçi bir sunucuya sızdırıldı. Veritabanı Tech Crunch’ın uyarısı sonrası çevirimdışı moduna alındı.

Sızıntıyı doğrulayan Facebook, kimin ne zaman bilgileri sızdırdığını araştırdığını söyledi. Ayrıca, sızdırılan numaraların yaklaşık 210 milyon olduğunu, kopyalandığı için 419 milyon kullanıcı bilgisinin göründüğünü belirtti.

210 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerinden 113 milyonu ABD’ye 18 milyonu İngiltere’ye ve 50 milyonu ise Vietnam’a ait.

Facebook yetkilisi yaptığı açıklamada bilgilerin geçen yıl Nisan ayındaki politika değişikliği öncesi sızdırılmış olabileceğini, dolayısıyla ‘eski’ olduğunu söyledi.

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