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210 Yeni Vaka

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210 Yeni Vaka
210 Yeni Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.846 olup, 175’i yerel 210 pozitif vakaya rastlanmış, 272 kişi taburcu edilmiştir.  

35 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 175 kişi ise yerel vakadır.  

51 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.  

  

10 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;  

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.846  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 210   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35  

Yerel Vaka Sayısı: 175  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 272  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.305. 478   

Toplam Vaka Sayısı: 31.481      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.630  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2737   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2635  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3803  

  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar  

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 538   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 549  

  

Güvende Kal Genel tablo  

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7015  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.442 

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