210 Yeni Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.846 olup, 175’i yerel 210 pozitif vakaya rastlanmış, 272 kişi taburcu edilmiştir.
35 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 175 kişi ise yerel vakadır.
51 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
10 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.846
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 210
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35
Yerel Vaka Sayısı: 175
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 272
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.305. 478
Toplam Vaka Sayısı: 31.481
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.630
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2737
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2635
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3803
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 538
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 549
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7015
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.442
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