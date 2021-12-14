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215 Vaka

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215 Vaka
215 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.839 olup, 151’i yerel 215 pozitif vakaya rastlanmış, 314 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 151 kişi ise yerel vakadır.

45 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

14 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.839

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 215

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62

Yerel Vaka Sayısı: 151

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 314

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.392.773

Toplam Vaka Sayısı: 32.363

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.804

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2440

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 92

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2328

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2765

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 522
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 611

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6591

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 96.788

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