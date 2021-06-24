  • BIST 1.402
  • Altın 494,649
  • Dolar 8,6443
  • Euro 10,3105
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

218 gündür Covid-19'u atlatamıyor

» »
Brezilya'da bilim insanları bir hastanın 218 gündür Covid-19'u neden atlatamadığını araştırıyor.
218 gündür Covid-19'u atlatamıyor

Brezilya'da bilim insanlarının, bir hastanın 218 gündür yakalandığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) atlatamayışının sebebini araştırdığı açıklandı.

Sao Paulo Araştırma Vakfı'ndan (FAPESP) yapılan ve tıp alanında henüz resmi onay almamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv'de yayımlanan çalışmaya göre, Brezilya'da Sao Paulo Üniversitesi'nde görevli bilim adamları, Covid-19'a yakalanan ve 218 gün iyileşemeyen bir hastaya rastladı.

Covid-19'a yakalanmadan önce bağışıklık sistemini zayıflatan agresif bir kanser tedavisi gören 40'lı yaşlarındaki erkek hastanın, 2020'nin Eylül ayının başlarında Covid-19'a yakalandığı ve kendisine yapılan testlerin ancak Nisan 2021'de negatif sonuç verdiği aktarıldı.

196 GÜN BOYUNCA ÇOĞALDI

Araştırmayı yürüten Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Maria Cassia Mendes-Correa, "Hastaya belirtilerin görülmeye başlamasından sonraki 6 ila 218. günler arasında yapılan bütün PCR testleri pozitif sonuç verdi. Virüs sadece vücutta bulunmuyor aynı zamanda çoğalıyordu da. Yani, bütün bu süreçte virüsü başkalarına bulaştırma riski mevcuttu" dedi.

Virüsün hastanın vücudunda bulaşıcı halde bulunduğuna dair testler, haftalık alınan örneklerle laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarda ortaya kondu.

Mendes-Correa, araştırmaya konu hastanın çoğu zaman hastanede kaldığını ancak kısa bir süre evde karantinada bulunduğunu hatırlatarak, "Virüsün çoğalma kapasitesi 196 gün boyunca üst üste sürekli ve kalıcı olarak gözlemlendi" diye konuştu.

Hastadan 2021 Ocak ve Nisan ayları arasında kan, idrar ve anal bölgeden alınan örneklerden yapılan analizlerde, araştırma süresinin çoğunda virüsün kalıcılığına rastlandığı belirtildi.

Öte yandan, hastaya yapılan serolojik testlerin, hastanın Covid-19'a karşı hiç antikor geliştirmediğini gösterdi.

AYNI BÜNYEDE MUTASYONA UĞRADI

Araştırmacılar, hastadan alınan örneklerde virüsün, bazıları Covid-19'un insan vücuduna nüfuz etmesini sağlayan "spike" proteininde olmak üzere, mutasyona uğradığını tespit etti.

Mendes-Correa, "Bu veriler toplumda normal olarak gözlemlenen mutasyon sürecinin aynı bünye içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu endişe verici bir durum, çünkü insan organizmasına daha iyi adapte olmuş viral varyantların ortaya çıkmasını desteklemektedir" diye konuştu.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, yarım milyondan fazla Covid-19 kaynaklı ölü sayısı ve 18 milyondan fazla vaka ile dünyada salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de Delta varyantı endişesi23 Haziran 2021 Çarşamba 09:55
  • Çin'in En Uzun Süre Washington'da Kalan ABD Büyükelçisi, Görevinden Ayrılıyor22 Haziran 2021 Salı 22:18
  • Kanada, girişlerde uygulanan karantinası uygulamasını 5 Temmuz’dan itibaren kaldırıyor22 Haziran 2021 Salı 10:19
  • Beyaz Saray: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı, işlediği insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak22 Haziran 2021 Salı 09:58
  • Biden Çiftinin Köpeği Champ, 13 Yaşında Hayatını Kaybetti; "Tatlı Oğlumuzu Özleyeceğiz"20 Haziran 2021 Pazar 19:00
  • ABD'nin Eski Kiev Büyükelçisi: NATO, Henüz Ukrayna'nın Üyeliği Yönünde Adım Atmaya Hazır Değil20 Haziran 2021 Pazar 14:30
  • Pentagon Teyit Etti; ABD, Orta Doğu'daki Askeri Varlığını Azaltacak20 Haziran 2021 Pazar 14:00
  • Brezilya'da Covid-19 Ölümleri 500 Bini Aştı20 Haziran 2021 Pazar 13:30
  • ABD’li motosikletçi dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti19 Haziran 2021 Cumartesi 13:01
  • ABD Başkanı Biden: Delta varyantının elimizde çözümü var19 Haziran 2021 Cumartesi 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti