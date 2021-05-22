  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 29  kişi taburcu edildi

» »
"Toplam 6070 test yapıldı, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 29  kişi taburcu edildi" 
21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 29  kişi taburcu edildi

"Toplam 6070 test yapıldı, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 29  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6070  olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır. 

10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2 


Girne 

Girne Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2 

Gazimağusa 

Mutluyaka-1 / Sakarya-1 

Güzelyurt 

Aydınköy-1 

22  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6070 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 21 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490 

Toplam Vaka Sayısı: 7059 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP lideri Cemal Özyiğit tarikatların kuzey Kıbrıs'ta yuvalanmasına dikkat çekti!22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:43
  • Sanayi Odası’nda 35. Olağan Genel Kurul yapılıyor22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:04
  • Erhürman: Geçiş kapılarındaki anlaşmazlık ne?22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:57
  • Özersay: Pazar günü marketler açık mı değil mi? Yetkililer açıklasın!22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:55
  • Karayolları Dairesi O Yolu Kullanacakları Uyardı22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:32
  • Ersan Saner: "Türkiye’den ciddi miktarda aşı bekliyoruz"22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:25
  • 10 Kişi, 1 İşletme ve Müşterileri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:10
  • Ötüken'de Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Bulundu22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:03
  • Mustafa Aktuğ'dan CTP'ye: Dertleri Ne Sağlık Ne Geçim, Sadece Seçim22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:04
  • Rum Dışişleri Bakanı Mısır’a çalışma ziyaretinde bulunacak22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti