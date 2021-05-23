  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

21'i yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi

» »
Toplam 6718 test yapıldı, 21'i yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi" 
21'i yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6718 olup, 21'i yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edilmiştir. 

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne,1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-2 / Göçmenköy-1/ Hamitköy-1 / Kızılay-2  / Surlariçi-3 / Haspolat-2/ Ortaköy-3 


Girne 

Girne Merkez- 5 / Karaoğlanoğlu-1 

Güzelyurt 

Aydınköy-1 

23 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6718 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 21 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 159. 208  

Toplam Vaka Sayısı: 7087  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6750 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 304   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 276 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 115 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 93 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1373 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5415

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstinaf mahkemesinden JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararları bozuldu23 Mayıs 2021 Pazar 13:44
  • Özersay: Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na açık çağrımdır! Bu ülkenin, insanının ve devletin itibarı için derhal harekete geçin!23 Mayıs 2021 Pazar 13:31
  • Erkut Şahali: "Videoyu izledim! İrkilerek, tiksinerek, daha da bilenerek izledim."23 Mayıs 2021 Pazar 13:29
  • Öğrenci sürüş ehliyetlerinin geçerlilik süresi uzatıldı23 Mayıs 2021 Pazar 13:29
  • Arıklı, "Türkiye ile ekonomik entegrasyon için gerekli çalışmaları yapıyoruz”23 Mayıs 2021 Pazar 13:20
  • Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın çıktı23 Mayıs 2021 Pazar 13:19
  • KIBTEK'e “GİFA Holding LTD’in 286 bin TL borcu var” borç nasıl oluştu? Kim göz yumdu?23 Mayıs 2021 Pazar 13:17
  • Nami: Cinayet dahil tüm iddialar araştırılmalı, bunu yapmayanlar töhmet altında kalacak!23 Mayıs 2021 Pazar 13:04
  • Yeni atamalar yapıldı...23 Mayıs 2021 Pazar 13:00
  • Sedat Peker'in iddialarını bazı medya kuruluşları görmedi!23 Mayıs 2021 Pazar 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti