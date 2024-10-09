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22.239,30 TL para ve 50 puan cezası kesildi

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22.239,30 TL para ve 50 puan cezası kesildi
22.239,30 TL para ve 50 puan cezası kesildi

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde seyreden bir araç içerisinde, insan hayatını ve yolu kullanan diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, bahse konu araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilerek rapor edildi.

Araç sürücüsü, tehlikeli sürüş yapmak, aracın koltukları dışında başka bir yerde yolcu taşımak ve diğer trafik suçlarından toplam 22.239,30 TL para ve 50 puan cezası rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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