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22-26 Ocak tarihleri arasında 104 iş yeri denetlendi

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22-26 Ocak tarihleri arasında 104 iş yeri denetlendi
22-26 Ocak tarihleri arasında 104 iş yeri denetlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 22 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında 104 iş yeri denetlendi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 34  iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 5 Piliç Satış Yeri, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Kasap, 1 Oto Yıkama Yeri, 1 Oto Galeri, 29 Market, 3 Spor Salonu, 3 Off licence, 1 Gıda Deposu, 33 Kuaför ve berber, 7 Eğitim Merkezi, 1  Park Büfesi, 14 Restoran, 1 Cafe, 3 Bar

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