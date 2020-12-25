22 barodan Demirtaş açıklaması: Hukuk devleti olmanın gereği olarak derhal tahliye edilmeli

Türkiye'nin farklı illerindeki 22 baro, AİHM Büyük Daire tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararıyla ilgili ortak açıklama yaptı

Türkiye'nin farklı illerindeki 22 baro, AİHM Büyük Daire tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararıyla ilgili ortak açıklama yaptı: "Hukuk devleti olmanın gereği olarak AİHM kararı derhal yerine getirilerek Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir."

Türkiye'nin farklı illerindeki 22 baro, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Demirtaş'ın Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu olduğu hatırlatılan açıklamada, yapılan başvuru üzerine AİHM'in ihlal kararı verdiği belirtilerek, "Ülkemiz açısından AİHS’in 18. maddesinin ihlal edildiğine ilişkin bu ilk kararda, Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiği de belirtilmiş ancak bu karara rağmen Demirtaş tahliye edilmemiştir” denildi.

'İkinci kez tutuklanmasının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen hâlâ dava açılmamıştır'

Demirtaş'ın 18 Eylül 2019 tarihinde AİHM Büyük Daire'de yapılacak duruşma öncesi, tutuklu olarak yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasından 2 Eylül 2019 tarihinde tahliye edilmesine rağmen, başka bir dosyadan kesinleşen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının onandığı ve bu gerekçeyle tahliye edilmediği ifade edilen açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Eylül 2019 tarihinde zaten Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi davasında suçlama olarak ileri sürülen 31 fezlekeden birini teşkil eden 6-8 Ekim 2014 olaylarını gerekçe göstererek Demirtaş hakkında yeniden soruşturma başlatmış ve bu dosyadan da tutuklama kararı verilmiştir. Demirtaş'ın ikinci kez tutuklanmasının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen hala bu iddia ile ilgili dava açılmamıştır” ifadeleri yer aldı.

'Büyük Daire, derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti'

"Hem hükümet, hem de Demirtaş’ın avukatları tarafından Büyük Daire’ye taşınan Daire Kararı hakkında Büyük Daire, incelemesini tamamlayarak 22 Aralık 2020’de kararını açıklamıştır” ifadeleriyle devam eden açıklamada şunlar yer aldı:

"Büyük Daire kararında özetle 'Demirtaş’ın siyasi amaçlarla Sözleşme'ye aykırı bir şekilde tutuklandığı, Meclis içinde ve dışında yaptığı konuşmaların yargılamaya konu edilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ve serbest seçim hakkının ihlal edildiği, 20 Eylül 2019 tarihli ikinci tutuklamanın da ilk tutukluluğun devamı niteliğinde ve Sözleşme'ye aykırı olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiği’ belirtilmiştir.”

'AİHM’in verdiği karar, tüm üye devletler için bağlayıcıdır'

AİHM'in verdiği kararın tüm üye devletler için bağlayıcı olduğu belirtilen açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çekince koymaksızın imzaladığımız 46. Maddesine göre, Mahkeme'nin kararları tüm üye devletler için bağlayıcıdır. Yine Anayasa'nın 90.maddesine göre ulusal norm hiyerarşisinde Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerde yer alan hükümlere üstünlük tanınmaktadır. AİHM kararlarının uygulanmamasının Konsey'den çıkarılmaya kadar giden sonuçlarının olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle; Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri de dikkate alındığında, Anayasamızın 2. Maddesinde belirtilen bir hukuk devleti olmanın gereği olarak AİHM kararı derhal yerine getirilerek Selahattin Demirtaş, tahliye edilmelidir” denildi.

Açıklamada imzası bulunan 22 baro şöyle: