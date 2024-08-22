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22 bin 560 TL çaldı: Parayı avans olarak aldım

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Lefkoşa’da meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat, bina açma ve KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak" suçlarından tutuklanan 25 yaşındaki M.E mahkeme çıkarıldı.
22 bin 560 TL çaldı: Parayı avans olarak aldım

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da bir restoranda garson olarak çalışan zanlının 17-19.08.2024 tarihleri arasında tasarrufunda bulundurduğu dükkan anahtarları ile iş yerine girerek, kasadan toplam 22 bin 560 TL nakit parayı sirkat ederek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının yapılan şikayet üzerine 20 Ağustos tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis memuru, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanuna aykırı bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, mesele ile ilgili olarak tanık ifadeleri alındığını, kamera görüntüleri de temin edilerek incelenmelerin tamamlandığını açıkladı. Polis, kamera görüntülerinde zanlının işlemiş olduğu suçun net olarak görüldüğünü açıkladı.  Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlının 20.08.2023 tarihinden itibaren 326 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini ve çalıştığını açıkladı. Polis, bu hususla ilgili zanlının çalıştığı iş yeriyle ilgili çalışma dairesinin araştırma başlattığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de herhangi bir bağ ve bağlantısı bulunmamakla birlikte serbest kalması halinde KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk edebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, parayı avans olarak yazdığını, geri ödemek üzere aldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

 

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