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22 Ekim’de Yapılacak Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşüne Gazimağusa Belediyesi de Destek Veriyor

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Sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 22 Ekim Cuma günü 16:30 ‘da Sakarya Sulu Çemberi’nden Sakarya Mga’ya kadar farkındalık yürüyüşü yapılıyor.
22 Ekim’de Yapılacak Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşüne Gazimağusa Belediyesi de Destek Veriyor

 

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması dolayısıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 22 Ekim Cuma günü 16:30 ‘da Sakarya Sulu Çemberi’nden Sakarya Mga’ya kadar farkındalık yürüyüşü yapılıyor. Meme kanseri için farkındalık oluşturmak için hazırlanan organizasyona Gazimağusa Belediyesi de destek veriyor. Konuyla ilgili olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği(KHYD)Gazimağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu, Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği Özlem Bilgehan, KHYD yönetim Kurulu üyesi Ülfer Uluel Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da meme kanserine dikkat çekmek için bir etkinlik yapılacağını ifade  ederek, özellikle kanser hastalıklarında en yüksek oranda görülen meme kanseri için yılda bir gün değil her zaman insanların bu işi ciddiye alması ve kontrollerini yaptırmalarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istediklerini söyledi. Geç kalmanın başka sıkıntılara neden olacağına da dikkat çeken Arter, kadın örgütlerinin bir araya gelerek yapacakları yürüyüşe Gazimağusa Belediyesi olarak destek vereceklerini belirtti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Gazimağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayı olarak ada çapında çeşitli etkinlikler düzenleyerek konuya dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade ederek, 22 Ekim Cuma günü 16:30’da yürüyüş etkinliğinin olacağını ifade etti. Zarifşen Menteşoğlu, “ne yazık ki meme kanseri en yüksek oranda seyreden kanser türüdür” diyerek, kadınların erken teşhise  teşviki konusunda farkındalık yaratmak istediklerini, yürüyüşe katılacak birçok sivil toplum örgütüne destek verdikleri için teşekkür etti.

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