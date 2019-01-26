Brezilyalı bir fotoğrafçı, Marcos Alberti, kadın cinselliğini normalleştirmek amacıyla güzel bir çalışma yapmaya karar vermiş. Seks oyuncakları satan bir firmayla anlaşarak kadınların orgazm anlarını fotoğraflayan sanatçı, kadınların orgazm öncesinde, esnasında ve sonrasındaki yüz ifadelerini yakalamış.