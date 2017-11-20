Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, ağız ve diş sağlığının bireyin vücut sağlığını doğrudan etkilemekte olduğunu belirtti.

Özant, tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığıyla ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verecek çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi.

22 Kasım Diş Hekimliği Günü ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle bu sabah Kıbrıs Türk Tabipler Odası’nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, diş hekimlerinin sorunları ile hafta dolayısıyla yapılacak etkinlikler açıklandı.



ÖZANT



Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant yaptığı konuşmada, 22 Kasım 1908’de Türkiye’de ilk diş hekimliği okulu kurulduğunu, bu günün önceleri diş hekimliği günü, daha sonra da 22 Kasım’ı içine alan ve bir takım etkinliklerin yapıldığı Ağız Diş Sağlığı haftası olarak kutlandığını anlattı.

Ağız ve diş sağlığının bireyin vücut sağlığını doğrudan etkilediğine işaret eden Özant, ağız ve diş sağlığı korunmadığında birçok hastalığı beraberinde getirdiğini, tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığıyla ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verecek çalışmaların yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Koruyucu hekimliğin, hükümetlerin ve Sağlık Bakanlığı’nın temel görevlerinden biri olması gerektiğini, en azından ilk öğretimde okuyan çocukların rutin diş taramalarının yapılması ve çürük oluşumunun önlenmesi için topikal flor uygulaması yapılması gerektiğini belirten Özant, “Zor durumda olan aileler için belirli okullarda diş macunu ve fırçası dağıtılması rutine bağlanması gereken uygulamalar olmalıydı” dedi.

AFİŞ YARIŞMASI

Diş Tabipleri Odası olarak diş sağlığı konusunda farkındalık yaratma adına Colgate sponsorluğunda geleneksel afiş yarışması düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Özant, çekimleri tamamlanan kamu spotunun da yayınlanmaya başlayacağını vurguladı.



MESLEKİ SORUNLAR

Yeni yönetim olarak bir yılı aşkın süredir resmi makamlarla yaptıkları yazışmalarda mesleki sorunları aktardıklarını ifade eden Özant, Sağlık Bakanı ile görüşmelerinde yıllardır üzerinde çalışılan ancak geçirilemeyen Diş Teknisyenleri ile ilgili laboratuar açılması ve izinlendirilmesi konusundaki tüzüğün geçirilmesini talep ettiklerini, söz verilmesine rağmen bunun yapılmadığını kaydetti.



19 Aralık 2016’da Sağlık Bakanlığı’na kayıtsız ve yasa dışı çalışan diş teknisyenleriyle ilgili yaptıkları ihbardan da sonuç alamadıklarını belirten Özant, 20 Ocak ‘da ise bakanlığa “amalgam dolgular”ın kullanımıyla ilgili AB’ın aldığı kararı ilettiklerini kaydetti.



Özant şöyle devam etti:

“Avrupa Parlamentosu, 14 Mart 2017'de Civa Yönetmeliği’nin son halini kabul ederek,1 Temmuz 2018’den itibaren 15 yaşın altındaki çocukların ve gebe veya emziren kadınların dişlerinin tedavisinde amalgam kullanılmasını yasaklamıştır. Bu konuda da adım atılacağına dair olumlu yanıt alamadık. 23 Mart 2017 tarihinde ise Tabipler Birliği aracılığıyla yine Sağlık Bakanlığımıza en son 2014 yılında yenilenen ücret tarifemizi güncelleyerek Bakanlar Kurulu’ndan geçirilip yasallaşması için gönderdik. Yıl bitti, yeni ücret tarifemiz geçmedi. Geçen yıl dile getirdiğimiz sorunlar ise aynen devam etmektedir. Devlet hastanelerinde, sağlık merkezlerinde ve sağlık ocaklarında ihtiyaç olan dişhekimi kadroları doldurulmamıştır. Var olan yerlerde ise tedavilerin gerektiği gibi yapılabilmesi için gerekli alet ve malzemeler kesinlikle yetersiz olup çok düşük standartlarda müdahaleler yapılmaktadır. “

TERFİLER



Yıllarca dile getirilmesine rağmen 23 yıl önce atanmış diş hekimlerinin terfilerinin dahi yapılmadığını kaydeden Özant, “Bunun hiçbir mali külfeti yoktur. Meslektaşlarımız girdikleri mevkiden terfi alamadan emekli oluyor” dedi.



Özant, 2012’de yapılan “Özel hastane, özel klinik, özel dispanser, özel muayenehaneler yasasının yapılan tüzük çalışmalarının, ülke koşullarına uygun olmadığı gerekçesi ile baştan gözden geçirilmesine ve yeniden yazılmasına karar verilmesine rağmen, hala bitirilemediğini de vurguladı.

Özant, “Geçen yıl Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda onaylanmış 2 yeni tüzüğümüz, Reklam İlkeleri Tüzüğü ile Reçeteler, Laboratuar Tetkik Formları ve Dinlenme Raporları Tüzüğü dahi üzerinden 14 ay geçmesine rağmen Bakanlar Kurulu’ndan geçirilememiştir” şeklinde konuştu.

YÜKSEK ÖĞRETİMDE YETKİ



Ülkede yüksek öğretimle ilgili tam yetkili ve söz sahibi olması gereken tek kurumun YÖDAK olması gerektiğini düşündüklerini ancak ülkedeki üniversitelerin alacağı öğrenci sayılarının tespitinde dahi YÖDAK’ın hiçbir yetkisi olmadığını, tamamen üniversitelerin inisiyatifine bırakıldığını belirten Özant şöyle devam etti:



“Aynı zamanda da her bir üniversitemizin ayrı ayrı istedikleri gibi sınav yaparak, istedikleri öğrenciyi almaları kabul edilemez bir durumdur. Öğrenci kontenjanlarının tespit edilmesi ve KKTC üniversitelerine KKTC vatandaşlarının giriş sınavlarının mutlaka merkezi bir sınavla YÖDAK merkezli yapılması için en kısa sürede gereken çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde hak eden öğrencilerin kazanarak bu fakültelerde okuması sağlanacak, hatırla torpille hak etmeyenlerin girmesi önlenebilecektir. Ne yazık ki YÖDAK bu güne kadar hiçbir Üniversite veya fakültede Denetleme yapmamış ve bugünkü yapısıyla Denetleme görevini de yapabilecek yeterli bir kadroya da sahip değildir.”



KKTC’DE 100, TC’DE 20 DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİSİ

Bugüne kadar 3 Diş Hekimliği Fakültesi açıldığına, bir o kadar daha izin için bekleyen üniversite bulunduğuna işaret eden Özant, halen mevcut fakültelerde birinci sınıfta eğitim gören 100 civarında diş hekimliği öğrencisi olduğunu, yaklaşık 20 civarında öğrencinin ise Türkiye ve diğer ülkelerde eğitim gördüğünü anlattı.

“Açılacak fakültelerde de toplam en az 60-70 civarında öğrenci alınacağını düşünürsek yakın gelecekte 60 yılda sahip olduğumuz üye sayımıza yakın her yıl yeni diş hekimi gelecektir” diyen Özant, şöyle konuştu:

“Sonuçta iş bulmakta zorlanan veya özel kurumlarda düşük ücretle çalıştırılacak genç meslektaşlarımızı görmek hekimlik mesleğinin hem saygınlığını hem de onurunu zedeleyecektir. Belki de gençlerimizin ülkesinden ayrılmasına veya yurt dışından geri gelmek istememesine neden olacaktır Nüfusa göre fazla sayıda açılan özel fakültelerde yeterli hasta bulamayan yeterince pratik yapamadan tecrübe kazanamadan mezun olan öğrencilerin Hekim olarak yetersiz özgüvene sahip olmaları ve aynı zamanda Ülkemiz ve Fakültelerin prestijleri açısından çok önemli ve üzücüdür.”



TAŞCIOĞLU



Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr Mustafa Taşcıoğlu, korumanın tedavi etmekten daha önemli olduğunu belirtti.

Ekonomik durum ortada olduğuna dikkat çeken Taşcıoğlu, ülkede koruyucu hekimliğe önem verilmemesinin üzücü olduğunu, bunun özellikle diş hekimliğinde önemli olduğunu kaydetti.



Taşcıoğlu, “Koruyucu diş hekimliğinde adım atılmaması üzücü” dedi.



ARİFOĞLU



Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu da, diş hekimliği sayısındaki artışın sıkıntı olmaya başladığını belirterek, “bir tek doktorları polis yazmadık” söylemini hatırlatarak, doktorların da polis olmaya başlayacağı zamana doğru gidilmekte olduğunu söyledi.



Eğitimde planlama olmadığını, yetkili kurumun kim olduğunun bilinmediğini ifade eden Arifoğlu, yetki karmaşasında plansızlığın sürdüğünü ve bunun ülkeye ciddi zarar vereceğini kaydetti.



“Eğitim kalitesi de sayı arttıkça düşmektedir” diyen Arifoğlu, eğitimde nüfusun dikkate alınması gerektiğini, nüfusu az bir ülkede fazla sayıda insanı eğitirseniz eğitimde de aksaklıklar olacağını belirtti.



Arifoğlu, “Kontenjanlar ve sayılar konusunda titiz olmalıyız. Yoksa bu bize çok büyük zarar verecek” dedi.



Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinin önemine de dikkat çeken Arifoğlu, işbirliği konusunda sıkıntılar olduğunu kaydetti.



Güncellemenin önemine de dikkat çeken Arifoğlu, şartlar ve koşullar değiştikçe güncelleme yapılması gerektiğini, reklam ve ücretin buna örnek olduğunu ancak bunlarda bile sonuç alamadıklarını ifade etti.



Denetleme yapacak kurumlar oluşması gerektiğini de belirten Arifoğlu, denetlemenin de bağımsız olması gerektiğini, yapılan ihbarların dahi kale alınmadığını söyledi.



Arifoğlu, devletin altyapıya da önem vermesi gerektiğini vurguladı.



Seçim sürecine girildiğine de işaret eden Arifoğlu, “Umarım bizi daha fazla kale alacak bir yönetim gelir” dedi.



“DİŞ HEKİMLİĞİ HAFTASI” PROGRAMI

20-26 Kasım 2017 Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası “Diş Hekimliği Haftası” programını da Genel Sekreter Hayriye Tümer okudu.

Basın toplantısı ile başlayan etkinlikler, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ziyareti ile devam etti.



Çarşamba saat 14.00’de, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Lefkoşa Çocuk Yuvası ziyaret edilerek, kimsesiz çocuklara katkıda bulunulacak.



Diş hekimlerinin sosyal aktivitelerine katkıda bulunmak amacıyla Güney Meserya Halk Tiyatrosu’nun “Nor-Pekmez” isimli oyun biletleri satın alınarak, üyeler davet edilecek.



Ağız ve diş sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek amacı ile radyo ve tv programlarına konuk olarak katılınacak.



Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası olarak hazırlatılan ve halkı diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek amacı taşıyan yeni kamu spotu Yayın Yüksek Kurulu’na gönderildi.

Geçen yıl Afiş Yarışması’nda birinci gelen Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Tezcan Beşoğlu’nun eseri afiş olarak bastırılıp, tüm okullara, diş hekimlerine, çocuk doktorlarına, kuru ve kuruluşlara dağıtılmaya başlandı.

Çocukların ağız ve diş sağlığına verdikleri önemi artırmak amacıyla “Colgate” sponsorluğunda ortaokullara yönelik “Colgate Afiş Yarışması” düzenlenecek ve yarışmada dereceye giren öğrencilere törenle çeşitli ödüller dağıtılacak ve jüri tarafından seçilen eserler ödül töreninde sergilenecek. Daha sonra bu eserler albüm haline getirilerek, tüm okullara, diş hekimlerine, çocuk doktorlarına, kurum ve kuruluşlara dağıtılacak.



Diş hekimlerinin bilgi ve becerilerine katkı sağlamak amacıyla, 25 Kasım Cumartesi saat 15.00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği konferans salonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atalay Arkan sunumunda, “Acil Tıbbi Müdahaleler” konulu konferans düzenlenecek.



26 Kasım Pazar saat 11.00’de ise Sağlık Bakanlığı-Dereboyu güzergahında bisiklet turu yapılacak.