“ Acil Sağlık Hizmetleri; insanların hiç beklemedikleri anlarda ortaya çıkan zor durumlarda ihtiyaç duyduğu, gerek olay yeri, gerek hastaneye nakil sırasında, gerekse hastanede verilen sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz olması, kısa zamanda ulaşılabilir olması ve ekip anlayışı içinde yürütülmesi esastır. Acil tıp teknisyenleri (ATT) ve teknikerleri (paramedik) insan hayatınının söz konusu olmasının getirdiği sorumluluk bilinciyle mesleklerini özveriyle gerçekleştirerek acil tıp ailesinin önemli bir parçasını oluşturmuşlardır. Hastane öncesi acil bakım, travma stabilizasyonu, uygun taşıma yöntemleri ile nakil, temel yaşam desteği gibi hayati konularda eğitimli olan ATT ve paramedikler, saniyelerin önem kazandığı acil durumlarda da ilk yardımın kısa sürede ve etkin olarak yapılmasınına katkı sağlayarak kurtarılacak hayat sayısını artırırlar. Bu kapsamda sahip oldukları mesleki donanımla acil sağlık hizmetlerinin nitelikli sunumunda görev alarak hastaların hayata tutunmasına sağladıkları katkılar çok değerlidir.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Kliniği olarak, her koşulda insanı yaşatmayı, insan acısını dindirmeyi amaç edinmiş bu kutsal ve onurlu mesleği yerine getiren tüm ATT ve paramediklerimizin 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü’nü kutluyoruz.”