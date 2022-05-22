  • BIST 2.372,35
  • Altın 942.117
  • Dolar 15.8689
  • Euro 16.7587
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAMaymun çiçeği virüsü yayılırken DSÖ’den korkutan uyarı

22 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde

» »
22 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde
22 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde

LEFKOŞA BÖLGESİ

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 879 81 93
 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli Lefkoşa

 

FATMA AŞİNA ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 883 22 96
 Aliriza Efendi Cad. Ortaköy Lefkoşa

 

SONUÇ ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 32 70
 Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

SHİMA ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

 

TURGAY PARALI ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 837 61 26
 Semih Sancar Carrington 44 Apt. N0 Girne

 

ŞİFALI ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

VELİ ATEŞ ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 04 19
 Adsız Sok. Sakarya Noyan Apt. No:1 Mağusa

 

ADA ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 31 30
 Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

RESMİYE ESE ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 45 18
 Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0539) 105 48 88
 Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 236 91 00
 Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 849 99 49
 Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

GÜRSEL ECZANESİ

 22.05.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 374 51 70
 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haspolat’taki Sıkışıklık, Alternatif Güzergah İle Gideriliyor28 Haziran 2021 Pazartesi 16:23
  • EYLEM: Meclis önü tamamen trafiğe kapatıldı!01 Haziran 2021 Salı 12:55
  • Hayvan Üreticileri Lefkoşa'da31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:42
  • UBP’nin LTB Meclisi’ndeki iki üyesi istifa etti. İşte YSK'nın atadığı yeni üyeler01 Aralık 2020 Salı 12:55
  • 1 Eylül Salı 2020 Nöbetçi eczaneler01 Eylül 2020 Salı 09:33
  • Nöbetçi Eczaneler (24 Ağustos 2020)24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:59
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2020)18 Ağustos 2020 Salı 09:25
  • Gönyeli'de kadına şiddet17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:28
  • Nöbetçi Eczaneler ( 15 Ağustos 2020 )15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:21
  • KKTC Nöbetçi Eczaneler (13 Ağustos 2020)13 Ağustos 2020 Perşembe 09:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti