22 mayıs 2022 nöbetci eczaneler şu şekilde

LEFKOŞA BÖLGESİ
EMİNE KESKİN ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 879 81 93
|Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli Lefkoşa
FATMA AŞİNA ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 883 22 96
|Aliriza Efendi Cad. Ortaköy Lefkoşa
SONUÇ ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 32 70
|Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
SHİMA ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
TURGAY PARALI ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 837 61 26
|Semih Sancar Carrington 44 Apt. N0 Girne
ŞİFALI ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
VELİ ATEŞ ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 04 19
|Adsız Sok. Sakarya Noyan Apt. No:1 Mağusa
ADA ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 31 30
|Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 45 18
|Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0539) 105 48 88
|Dr.Fazıl küçük Cad. No 30
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 236 91 00
|Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 849 99 49
|Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
|22.05.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 374 51 70
|Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
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