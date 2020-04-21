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22 Nisan Dünya Günü… Yeşil Barış Hareketi: “Yaşam evimiz dünyayı dikkate alınız”

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22 Nisan Dünya Günü… Yeşil Barış Hareketi: “Yaşam evimiz dünyayı dikkate alınız”
22 Nisan Dünya Günü… Yeşil Barış Hareketi: “Yaşam evimiz dünyayı dikkate alınız”

Yeşil Barış Hareketi, yarın kutlanacak Dünya Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak toprak ananın insanlara her zamankinden daha fazla iş birliğine ihtiyacı olduğunu belirterek herkese dünyayı dikkate almaları çağrısı yaptı.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, ilk kez 1969’da San Francisco’da UNESCO konferansında önerilen ve 1970’ten beri 50 yıldır her yıl, çevre tehditlerinin dünyanın geleceği ile ilgili yarattığı kaygıların dile getirildiği; alınması gereken önlemlere dikkat çekildiği “22 Nisan Dünya Günü”nün bu yılki temasının “Kaynakların Doğru Kullanılması” ve “Geri Dönüşüm” olduğu belirtildi.

İnsanların kaynakları doğru kullanmayıp israf ettiği, atıklarıyla temiz kaynakları da kirlettiği için doğal dengeleri aşırı biçimde sarstığı kaydedilen açıklamada, özellikle kimyasal kirlilikle plastik kirliliğinin gıda güvenliğini ve su kalitesini olumsuz yönde etkilediğini, biyolojik çeşitlilik kayıplarına da yol açtığı anlatıldı.

Yeşil Barış Hareketi açıklamasında, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle etkinlik yapılamadığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bu yıl, Covid-19 virüsünün bulaşmasını kırmak için gereken “sosyal mesafeli durma” talebi doğrultusunda Dünya Günü vesilesi ile kitle farkındalık etkinlikleri ve eylemleri yapılamamıştır. Ancak bu yaşananlar, insanın doğa ile yüzleşmesini gündeme getirerek, bizleri yeniden düşünmeye yönlendirmiştir. Bir virüs krizi, büyük bir hırsla para ve çeşitli kazançlar elde etmek uğruna doğada yapılan tahribatların aslında yaşam kalitesini bozarak neler kaybettirdiğini görünür hale getirmiştir. Paranın, sağlıklı olmak ve doğal koşullarda yaşamayı sağlamakta ne kadar aciz olduğu yavaş yavaş anlaşılmaya başlamıştır. Bu durumdan dersler çıkarılarak, yeni yaşam modelleri planlanmasını düşündürmesi de çok önemli bir gelişmedir.

Önlemlerin gerektirdiği kısıtlamaların yaşattığı bütün olumsuzluklara rağmen, şu sıralar fabrikaların bacalarının durması, araç hareketliliğinin azalması doğaya bir nebze olsun nefes alma şansı veriyor görünmektedir. Ne var ki, dünyayı kurtarmak için asıl yapılması gereken eylemler de ne yazık bu yüzden duraklamış oldu. Ayrıca, virüs krizi küresel karbon emisyonlarında geçici bir düşüşe yol açmış olsa da, salgın sonrası ekonomik toparlanmaya ihtiyaç duyacak olan devletlerin, temiz enerjiye yapılan küresel yatırımlardan, iklim dostu politikalarından ödün vererek faaliyete geçme olasılıkları, uzun vadede iklim değişikliği mücadelesi için ciddi bir tehdit oluşturacaktır. Buna göz yumulmamalıdır.”

Yeşil Barış Hareketi açıklamasında, herkese dünyayı dikkate alması ve Dünya Günü’nü desteklemesi çağrısı yapılarak “Toprak Ana'nın bizden her zamankinden daha fazla işbirliğine ihtiyacı var. Unutmayınız; yılda bir gün değil, her gün dünya günüdür” denildi.

 

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