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22 pozitif vaka, 43 yaşında ölüm!

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22 pozitif vaka, 43 yaşında ölüm!
22 pozitif vaka, 43 yaşında ölüm!

"Toplam 7307 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 22 pozitif vakaya rastlandı" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7307 olup, 1 kişi vefat etmiş, 22 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 1 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

29 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7307   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.008.227         
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.963                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.366                                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 361                
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 352            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  
 

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