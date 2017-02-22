22 Şubat Günün Menüsü

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22 Şub.2017 Günün Menüsü Etli Patates Humus Şehriyeli Pilav Çıtır paçanga böreği Etli Patates Yemeği Tarifi İçin Malzemeler 5-6 adet orta boy patates, 1 adet büyük soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağı, 300 gr kuşbaşı et, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 1,5 yemek kaşığı salça, 5-6 su bardağı sıcak su. Etli Patates Yemeği Yapılışı Etleri tencereye alalım. Üzerini geçecek şekilde su ilave edip etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirelim. Sonra ince ince doğradığımız soğanı ve sıvı yağı ilave edip kavuralım. Salçayı ve pul biberi ilave edip kavurmaya devam edelim. Daha sonra küp şeklinde doğradığımız orta kalınlıktaki patatesleri, tuzu ve kekiği ilave edip karıştıralım. Patateslerin üzerini geçecek şekilde 4 su bardağı sıcak suyu ilave edip ağzı kapalı şekilde patatesler yumuşayana kadar pişirelim. Suyu azaldığında duruma göre 1-2 su bardağı daha sıcak su ilave edip 1 taşım daha kaynatıp ocaktan alalım. Etli Patates Yemeğimizi sıcak olarak servis yapın. Humus Tarifi İçin Malzemeler 300 gr haşlanmış nohut, 1 adet limonun suyu, 1/4 (çeyrek) tatlı kaşığı tuz, 1/4 (çeyrek) tatlı kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı tahin, 2 diş sarımsak, 1/4 (çeyrek) su bardağı zeytinyağı. Humus Yapılışı Nohudu robotta iyice püre haline getirelim. Üzerine limon suyunu, tuzu, karabiberi, tahini, sarımsakları ve zeytin yağını ilave edelim. Malzemeler iyice karışana kadar robotta çekelim. Eğer çok koyu kıvamlı olursa bir miktar su ilave edip karıştıralım. İstediğiniz sebze ya da krakerle servis yapalım. Şehriyeli Pilav Tarifi İçin Malzemeler: 2 su bardağı baldo pirinç, 2,5 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı şehriye, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, Tuz. Şehriyeli Pilav Yapılışı Pirinci yıkayalım ve sıcak su ile ıslayıp, 1-2 saat bekleyip, suyunu süzelim. Tencereye sıvı yağı, tereyağını koyalım ve tereyağını eritelim. İçine şehriyeyi koyalım ve sürekli karıştırarak kavuralım. Daha sonra pirinci, sıcak suyu, tuzu ilave edelim ve orta ateşte kaynatalım. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirelim. Şehriyeli Pilavımızı, dinlendirdikten sonra servis yapalım. Afiyet olsun. Çıtır Paçanga Böreği Tarifi İçin Malzemeler 2 adet yufka. İçi İçin: 8 dilim pastırma, 8 dilim kaşar peyniri, 2 adet domates, 3 adet yeşil biber. Kızartmak İçin: Sıvı yağı. Çıtır Paçanga Böreği Yapılışı 1 adet yufkayı düz zemin üzerine serelim. Sonra yufkayı dört eşit parçaya bölelim. İçi için; domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayalım. Biberleri ince ince doğrayalım. Böldüğümüz yufkaların geniş kısmına önce bir adet pastırma dilimi koyalım. Pastırmanın üzerine bir adet peynir dilimi yerleştirelim. Peynirin üzerine domates ve biber yerleştirip yufkanın kenar kısımlarını içe katlayarak rulo şeklinde saralım. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayalım. Hazırladığımız börekleri kızgın yağda arkalı önlü kızartıp havlu kağıt üzerine alalım. Çıtır Paçanga Böreklerimizi sıcak sıcak servis yapalım. Çıtır çıtır nefis böreklerimiz oldu.