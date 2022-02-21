22 Şubat İzci Düşünce Günü etkinliklerle kutlanacak

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır’ın yazılı açıklamasına göre, yarın Lefkoşa’da ve ilçelerde Atatürk büstlerine çelenk konulacak.

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır’ın yazılı açıklamasına göre, yarın Lefkoşa’da ve ilçelerde Atatürk büstlerine çelenk konulacak.

Kurucu Başkan Güner Necat, izciliğe emeği geçen Sevim Özbilge ve Tuncay Apakgün ziyaret edilecek. 4 Tahta sertifika töreni yarın saat 15.00’te KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Lefkoşa binasında Onursal Başkan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

İzci liderleriyle sanatçı Soyhan Bilgeer’in hazırladığı “İzci Düşünce Günü” şarkısı, fotoğraf sanatçısı Feridun Karakartal’ın sunumuyla sosyal medyadan paylaşılacak. Dernek üyesi izcilerin günün anlam ve önemine dair mesajları da sosyal medyada yer alacak. Düşünce Günü piyangosu da noter huzurunda çekilecek.

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır günle ilgili mesajında, “Kalbinde izcilik ateşi yanan tüm izci kardeşlerimizin düşünce gününü kutlar, sevginin, saygının, iyiliğin ve adaletin tüm insanlığa doğru yolu gösteren pusula olmasını, dünyamızda dostluğun, sevginin, saygının, kardeşliğin, paylaşmanın, dayanışmanın, iyiliğin ve vefanın çoğalmasını dilerim ” ifadelerine yer verdi.

Bahadır, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt ilçe derneklerine bu yıl İskele ve Geçitkale ilçe derneklerinin de eklendiğini belirterek, 2022’nin çoğalıp zenginleşen, yeni projelere imza atılan bir yıl olacağını belirtti.

İzciliğin kurucusu Baden Powell’in doğum günü olan 22 Şubat, 1932 yılından beridir İzci Düşünce Günü’nü olarak kutlanıyor.