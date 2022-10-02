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22 Yaşındaki Genç Kavga Esnasında Karnından Bıçakladı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
22 Yaşındaki Genç Kavga Esnasında Karnından Bıçakladı

02.10.2022 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.Ç.(E-22) bir taraf, H.M.K.(E-22) diğer taraf olup kavga ettikten sonra, Ö.Ç. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile, H.M.K.’yi karın kısmından yaralamıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, H.M.K. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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