22 yaşındaki genç yaralandı!

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 22 yaşındaki Emin Sensay yaralandı. Kaza, saat 19.15 sıralarında meydana geldi.
22 yaşındaki Emin Sensay, sürdüğü NC 785 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru gittiği sırada virajda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan araç tarlaya savruldu. Araç kaza sonucu tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan Emin Sensay Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
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