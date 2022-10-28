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22 yaşındaki kadın uyuşturucudan tutuklandı!

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Lefkoşa'da 22 yaşındaki kadın uyuşturucu ile yakalandı.
22 yaşındaki kadın uyuşturucudan tutuklandı!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.10. 2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan trafik ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen H.E.(K-22)’nin tasarrufunda, yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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