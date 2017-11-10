220 IŞİD şüphelisi gözaltında: Hedef 10 Kasım anmalarıydı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından, dün IŞİD'e yönelik yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından, dün IŞİD'e yönelik yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Suriye'de barınamayan yaklaşık 800 IŞİD üyesinin kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği ve 10 Kasım törenlerine yönelik saldırı istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye basıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, dün sabaha karşı Ankara'nın değişik ilçelerinde, 250 adrese baskın düzenledi. İki gündür devam eden soruşturma kapsamında şimdiye kadar haklarında yakalama kararı bulunan 245 kişiden 220 şüpheli gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

5 EV DAHA ÖNCEDEN BOŞALTILMIŞ

Operasyon öncesi, Suriye'den 800'e yakın IŞİD'linin Türkiye'ye sızdığı yönünde istihbarat bulunduğu, bunun üzerine Ankara'da sıkı güvenlik önlemleri alınarak örgütle bağlantısı olabilecek kişilerin takip edildiği belirtildi. Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 10 Kasım törenleri sırasında IŞİD tarafından saldırı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Yüzde 80'ni Suriye uyruklu 220 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyonlarda herhangi bir patlayıcı maddenin bulunamadığı belirtilirken, örgütün hücre evi olarak kullandığı 5 evi baskın öncesi boşalttığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları sürüyor.