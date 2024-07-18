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220 sporcu kulaç attı 9 yeni KKTC Rekoru kırıldı

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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 11+ Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.
220 sporcu kulaç attı 9 yeni KKTC Rekoru kırıldı

Tüm kategorilerde toplam 220 sporcunun madalya için yarıştığı yarışlarda 9 yeni KKTC rekoru kırıldı. 3 gün boyunca süren ve canlı yayınlanan yarışlar, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. KKTC Su Sporları Federasyonu yarışlara katılan tüm sporcu ve kulüplere teşekkür etti. Yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu ile hakemlerin gösterdiği üstün başarı sonucunda, yarışların sorunsuz bir şekilde tamamlandığı ve çok başarılı bir şampiyona geçirildiği vurgulandı.

 

9 yeni KKTC Kısa Kulvar Rekoru kırıldı

Şampiyonanın en dikkat çekici anları, genç yüzücülerin kırdığı rekorlar oldu. 9 sporcu, kendi yaş kategorilerinde yeni KKTC kısa kulvar rekorlarına imza attı. Uzun yıllardır kırılamayan rekorların

yeni sahipleri ise şöyle;

Akman Tüzünkan (13 yaş) – 200m Sırtüstü: 2:28.37 (13 yaş rekoru)

Akman Tüzünkan (13 yaş) – 100m Sırtüstü: 1:06.55 (13 yaş rekoru)

Boran Bora (15 yaş) – 800m Serbest: 9:03.69 (15-16 ve 17-18 yaş rekoru)

Demir Kıralp (15 yaş) – 200m Sırtüstü: 2:15.60 (15-16 yaş rekoru)

Demir Kıralp (15 yaş) – 400m Karışık: 5:08.61 (15-16, 17-18 ve 19+ yaş rekoru)

Nefes Şahin (11 yaş) – 50m Sırtüstü: 3:05.47 (11 ve 12 yaş rekoru)

Özgül Çetin (Büyük yaş) – 400m Serbest: 4:31.83 (17-18 ve 19+ yaş rekoru)

Özgül Çetin (12-14 yaş) – 200m Serbest: 2:01.35 (17-18 yaş rekoru)

Özkan Mazhar (13 yaş) – 400m Karışık: 5:25.99 (13 yaş rekoru)

 

Kulüplerden kıran kırana madalya rekabeti

Sporcuların yetişmesinde ve yarışlara hazırlanmasında büyük emeği olan Kulüpler arasında ise büyük bir rekabetin yaşandığı şampiyonada, kulüplerin madalya dağılımı ise şöyle;

1. Bluefin Swimming Club: Toplam 93 madalya (39 altın, 34 gümüş, 20 bronz)

2. Fast Frogs: Toplam 45 madalya (24 altın, 11 gümüş, 10 bronz)

3. Yakın Doğu Üniversitesi: Toplam 34 madalya (23 altın, 4 gümüş, 7 bronz)

4. Tüfekçi Spor Kulübü: Toplam 22 madalya (18 altın, 4 gümüş)

5. Levent Spor Yüzme Kulübü: Toplam 49 madalya (14 altın, 19 gümüş, 16 bronz)

6. Karabetça Spor Kulübü: Toplam 20 madalya (11 altın, 3 gümüş, 6 bronz)

7. Galatasaray Spor Kulübü: Toplam 23 madalya (10 altın, 7 gümüş, 6 bronz)

8. Larnaka Gençler Birliği: Toplam 18 madalya (10 altın, 7 gümüş, 1 bronz)

9. Lesas: Toplam 31 madalya (8 altın, 10 gümüş, 13 bronz)

10. Ted Spor Derneği: Toplam 26 madalya (7 altın, 16 gümüş, 3 bronz)

11. Ferdi: Toplam 9 madalya (6 altın, 2 gümüş, 1 bronz)

12. Marlin S.C.: Toplam 13 madalya (3 altın, 3 gümüş, 7 bronz)

13. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: Toplam 9 madalya (2 altın, 3 gümüş, 4 bronz)

14. Güçver Su Sporları Kulübü: Toplam 12 madalya (1 altın, 5 gümüş, 6 bronz)

15. Beyaz Su Sporları: Toplam 4 madalya (1 altın, 3 gümüş)

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