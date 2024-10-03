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220 Sporcu Yarıştı, 10 Yeni KKTC Rekoru Kırıldı!

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220 Sporcu Yarıştı, 10 Yeni KKTC Rekoru Kırıldı!
220 Sporcu Yarıştı, 10 Yeni KKTC Rekoru Kırıldı!

220 Sporcu Yarıştı, 10 Yeni KKTC Rekoru Kırıldı!

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun düzenlediği 13+ Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası, Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Üç gün süren şampiyonaya toplam 220 sporcu katıldı ve 10 yeni KKTC kısa kulvar rekoru kırıldı. Bu unutulmaz yarışlar, Kuzey Kıbrıs Web TV'den canlı yayınlandı.

Yüzücülerden Yeni KKTC Rekorları:

  • Boran Bora (15): 400m Serbest - 4:16.00 (15-16, 17-18 yaş)
  • Boran Bora (15): 1500m Serbest - 17:04.98 (15-16 yaş)
  • Demir Kıralp (15): 200m Bireysel Karışık - 2:21.74 (15-16 yaş)
  • Bartu Kaşlif (17): 400m Bireysel Karışık - 5:07.96 (17-18, 19+ yaş)
  • Özgül Çetin (17): 100m Serbest - 1:00.73 (17-18, 19+ yaş)
  • Özgül Çetin (17): 800m Serbest - 9:23.46 (17-18, 19+ yaş)
  • Özgül Çetin (17): 50m Kelebek - 30.35 (17-18, 19+ yaş)
  • Özgül Çetin (17): 100m Kelebek - 1:06.72 (17-18, 19+ yaş)
  • Nermin Ulaç (21): 400m Bireysel Karışık - 5:36.24 (19+ yaş)
  • Fatma Süngü (14): 400m Bireysel Karışık - 5:50.75 (14, 15-16, 17-18 yaş)

Kulüpler Arasında Madalya Rekabeti:

Şampiyonada en çok madalya kazanan kulüpler şöyle sıralandı:

  1. Bluefin Swimming Club: 41 madalya (20 altın, 9 gümüş, 12 bronz)
  2. Fast Frogs: 45 madalya (25 altın, 11 gümüş, 9 bronz)
  3. Yakın Doğu Üniversitesi: 38 madalya (22 altın, 13 gümüş, 3 bronz)
  4. Tüfekçi Spor Kulübü: 19 madalya (12 altın, 5 gümüş, 2 bronz)
  5. Levent Spor Yüzme Kulübü: 54 madalya (21 altın, 15 gümüş, 18 bronz)

Nefes Kesen Bayrak Yarışları:

Bayrak yarışlarında da büyük rekabet yaşandı:

  • 4x50m Serbest Erkekler: Fast Frogs 1:45.94
  • 4x50m Serbest Kadınlar: Fast Frogs 2:08.36
  • 4x50m Karışık Erkekler: Yakın Doğu Üniversitesi 1:55.99
  • 4x50m Karışık Kadınlar: Fast Frogs 2:21.58

KKTC Su Sporları Federasyonu, şampiyonanın büyük bir başarıyla tamamlandığını ve yüzme sporunun gelişmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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