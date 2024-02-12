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224 tane sabıkası var... Polisim deyip dolandırdı

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Lefkoşa, Girne, Gazimağusa’da birçok suç işleyen, insanları polis olduğunu söyleyerek dolandıran Erdi Konyalıoğlu mahkemeye çıkarıldı.
224 tane sabıkası var... Polisim deyip dolandırdı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Alpaslan Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Şubat 2024 tarihinde saat 14.40 raddelerinde Ortaköy'de bulunan Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Moonstar Döviz isimli iş yerine giderek konu iş yerinde kasiyer olarak çalışan kasiyere  hitaben "Ben Salih Polis, tanımadın mı, yaşlandın sen artık" diyerek polis olmadığı halde kendini polis olarak tanıtıp 1000 sterlin satın almak istediğini beyan ederek, kendisine verilen 1000 sterlin parayı alıp karşılığında herhangi bir ücret ödemeden iş yerinden kaçarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, aynı gün konu iş yerinin kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının konu iş yerine gelip para aldığını ve kasiyerin başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilip konu parayı alıp gittiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının 8 Şubat’ta Gazimağusa'da işlediği sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, Gazimağusa’da tahkikatının tamamlanması üzerine zanlıyı önceki gün teslim aldıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlının benzer 224 tane sabıkası olduğunu, birçok kez ceza evine girmiş çıktığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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