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22’nci Zeytin Festivali başladı

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Zeytin Festivali, yoğun bir katılım ile açılış gerçekleştirdi. 'Girne Arkın Fest 23' kapsamında 4 Ekim Çarşamba akşamı, geleneksel tütsü yakımı ile başlayan festival, gece boyunca süren kültür sanat etkinlikleri ile adeta bir şölen havası yarattı.
22’nci Zeytin Festivali başladı

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Festivali, yoğun bir katılım ile açılış gerçekleştirdi. 'Girne Arkın Fest 23' kapsamında 4 Ekim Çarşamba akşamı, geleneksel tütsü yakımı ile başlayan festival, gece boyunca süren kültür sanat etkinlikleri ile adeta bir şölen havası yarattı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açılış konuşmasıyla başlayan gecede sırası ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Zeytinlik Muhtarı Hatice Aydın birer konuşma gerçekleştirdi.

 

Konuşmaların ardından sahneye, festival için Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclis üyeleri ve Türkiye'den gelen konuklar davet edildi. Geleneksel tütsü yakımı ile başlayan Zeytin Festivali, lezzetli zeytin ürünleri, yerel sanat ve kültür gösterileri, konserler ve daha birçok etkinlikle 8 Ekim’e kadar dolu dolu geçecek. Festival, yerel zeytin üreticilerinin ürünlerini sergileyerek zeytinin önemini vurgulamayı amaçlayan unutulmaz bir etkinlik olmaya devam ediyor.

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Şenkul: “Burada yaşayan herkese burayı sevdirmek istiyoruz.”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuşmasında festivalin ve Zeytinlik Festivali’nin öneminden bahsederken, “Zeytin Festivaline hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu yıl Ozanköy’den başlayarak 40 günlük bir festival süreci başlattık ve bunun galasını da Zeytinlik’te devam ettiriyoruz. Bizce Kıbrıs’ın en önemli ve en eski festivali olan, Sümer Başkan zamanında başlayan, Nidai Bey ile devam eden bizlerle de süre gelen Zeytin Festivali’nde, Temroz’un ve Templos’un bu tarihi yerinde sizlerle bulunmaktan çok mutluyuz” dedi. Şenkul konuşmasına şu şekilde devam etti, “Türkiye’den misafirlerimiz var; Anamur, Çankaya, Ayvalık, Hatay Altınözü ve Hatay Reyhanlı belediyelerine hoş geldiniz diyoruz. Amacımız festivaller ile şehrimize olan aidiyet duygusunu arttırmak. Çok ciddi bir yabancı nüfus alan kentimiz var. Burada ciddi bir güvenlik ve temizlik sıkıntımız var. Bu sorunları aşmak, şehrimizi sevdirmek adına, vatandaş olsun olmasın, Türk olsun olmasın burada yaşayan herkese burayı sevdirmek istiyoruz.”

 

Erhürman: “Girne’ye yakışan, Girnelilerin tam da istediği gibi bir dönem yaşanıyor.”

 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı konuşmasında 40 gün süren festivalin Girne’ye yakışan ve Girnelilerin tam istediği şekilde süren bir festival olduğunu dile getirdi. Erhürman, konuşmasını şu şekilde devam etti, “Türkiye’den gelip bu akşam aramızda bulunan konuklarımız, hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Elbette Zeytin Festivali artık bir marka halinde ama bu yıl Zeytin Festivali, Murat Başkan önderliğinde, 40 gün 40 gecedir süren bir festivalin parçası haline geldi. Girne’ye yakışan, Girnelilerin tam da istediği gibi bir dönem yaşanıyor diye düşünüyorum ve bunun devamının da geleceğini gerek Murat Başkan’dan, gerekse Girne Belediyesi’nin özverili çalışanlarının gözlerinden anlayabiliyorum” dedi.

 

Gece konserler ve gösteriler ile devam etti

 

Festival programına Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun halk dansları gösterisi ile devam edildi. Ardından, Türkiye'den festival için gelen Çankaya Belediyesi'nin Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu'nun halk dansları gösterisi yer aldı.

Zeytinlikli kadınların eski gelinlik ve nişan elbiseleri ile nostaljik bir kıyafet gösterisi sunulan gece Niyal Öztürk Band'in müziği eşliğinde keyifli bir konserle devam etti. Genç Sanatseverler Derneği de festivalin bir parçası olarak halk dansları gösterisi sergiledi ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gece sonunda ise, festivalin ana sahnesinde SOS Grubu sahne aldı ve enerjik performanslarıyla festivali taçlandırdı. Bu renkli etkinliklerle dolu gece, festival katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı.

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