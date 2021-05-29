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22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 40 kişi taburcu edildi

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"Toplam 6001 test yapıldı, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 40 kişi taburcu edildi" 
22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 40 kişi taburcu edildi

 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6001 olup, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 40 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Marmara-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Değirmenlik-1/ Gönyeli-3 / Surlariçi-1 

Girne 

Girne Merkez- 8 / Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2 / Çanakkale-2 

29 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6001   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 22 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.204. 878 

Toplam Vaka Sayısı: 7204  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6905 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 266 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 230   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2177 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6354

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