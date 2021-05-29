22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 40 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6001 olup, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 40 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.
9 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Marmara-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Değirmenlik-1/ Gönyeli-3 / Surlariçi-1
Girne
Girne Merkez- 8 / Dikmen-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2 / Çanakkale-2
29 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6001
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 22
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.204. 878
Toplam Vaka Sayısı: 7204
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6905
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 266
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 230
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2177
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6354
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