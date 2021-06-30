KKTC’de son 24 saatte yapılan 7 bin 914 test sonucunda 22'si yerel 32 pozitif vakaya rastlandı, tedavisi tamamlanan 25 kişi taburcu edildi. Ülke genelinde bugün 4 bin 553 aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, 3 vakanın hava yoluyla gelenlerden, 7 vakanın temaslı karantinasındakilerden çıktığını, 22 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

8’i Lefkoşa, 9’u Girne, 3’ü Gazimağusa, 2’si de Güzelyurt bölgesinden olan pozitif vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Yenişehir-1/ Yenikent-1/ Minareliköy-2 / Kızılbaş-1/ Gelibolu-1/ Yeniceköy-1 / K.Kaymaklı-1

Girne: Girne Merkez- 6 / Doğanköy-1/ Dikmen-1/ Boğaz-1

Gazimağusa: Akdoğan-2 / Köprüköyü-1

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-2

KKTC’de bugüne kadarki test sayısı 1 milyon 471 bin 365 ‘e, toplam vaka sayısı 8 bin 97’ye, iyileşip taburcu edilenler 7 bin 712’ye yükseldi.

Tedavisi devam eden 350 vakadan 32’si Pandemi Merkezi’nde, 310’u pandemi otellerinde 1 hasta da yoğun bakımda bulunuyor. Tetikleri süren 7 vaka var.

KKTC’de koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık açıklamasındaki “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 362 kişiye bileklik takıldı, 469 bilekliğin de takibi sonlandırıldı.

Bugüne kadar takip edilen bileklik sayısı 2 bin 955’e, takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 18 bin 76’ya ulaştı.