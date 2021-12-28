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23-28 Aralık'ta elektrik güney Kıbrıs'tan alındı!

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Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) ulaşan bilgilere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükûmeti Kıbrıs Türk tarafının elektrik tedariki başvurusuna olumlu yanıt verdi.
23-28 Aralık'ta elektrik güney Kıbrıs'tan alındı!

Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) ulaşan bilgilere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükûmeti Kıbrıs Türk tarafının elektrik tedariki başvurusuna olumlu yanıt verdi.


Söz konusu başvuru 23 Aralıkta yapıldı mevcut iki sistemin ara bağlantısı aracılığıyla elektrik tedariki o günden bugün 28 Aralık'a kadar elektrik talebinin yoğun olduğu 16.00 - 21.30 saatleri arasında sağlanıyor.
 
KHA’nın elde ettiği bilgilere göre, şu ana kadar elektrik sağlanmasının uzatılması için Kıbrıs Türk toplumundan yeni bir başvuru gelmedi. Ancak bunun yapılması durumunda talebe olumlu yanıt verileceği belirtildi.


 
Ağustos – Ekim döneminde Kıbrıs Türk tarafına verilen ve borçlu olduğu 2100 megavat elektriğin iki sistem bağlantı ağı aracılığıyla geri verilmesi bekleniyor.


Kuzey Kıbrıs'taki bölgelerde bulunan iki elektrik santralinden birinde bir ünite, diğerinde ise üç ünitenin arızalı olduğu sorunlar yaşandığı belirtildi.

Arızaları onarma çalışmaları nedeniyle çeşitli bölgelerde her gün elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı. Yarın sabah 9 ile öğleden sonra saat 4’e kadar Lefke bölgesinde arıza nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

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