23 Ekim Altın fiyatları YÜKSELİŞTE!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 23 Ekim Cuma günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 488,32 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.178,35 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
486,10
488,32
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
487,36
487,48
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.903,94
1.904,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
779,84
797,04
YARIM ALTIN FİYATI
1.554,68
1.594,05
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.119,10
3.178,35
ATA ALTIN FİYATI
3.183,60
3.263,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
439,88
456,89
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