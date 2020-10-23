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23 Ekim Altın fiyatları YÜKSELİŞTE!

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23 Ekim Altın fiyatları YÜKSELİŞTE! Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?
23 Ekim Altın fiyatları YÜKSELİŞTE!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 23 Ekim Cuma günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 488,32 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.178,35 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

486,10

488,32

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

487,36

487,48

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.903,94

1.904,34

ÇEYREK ALTIN FİYATI

779,84

797,04

YARIM ALTIN FİYATI

1.554,68

1.594,05

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.119,10

3.178,35

ATA ALTIN FİYATI

3.183,60

3.263,92

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

439,88

456,89

 

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