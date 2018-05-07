23 İşyerine toplam 108,790.00TL para cezası

Kayıtdışılığa Yönelik Denetimlerini her sektörde sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10-28 Nisan 2018 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 23 işyerine toplam 108 bin 790 TL. tutarında idari para cezası kesti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi İhtiyat Sandığı Dairesi ile ; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İzin Kurulu ve Polis Genel Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde ortak başlatılan denetimler, kayıtdışı yaşamla mücadele kapsamında, hızla devam ediyor.

Ülke genelinde 362 işyeri ve 554 çalışan denetlenirken, 46 çalışanın çalışma izinsiz olduğu tespit edildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanığı, denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek.